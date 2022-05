Milinkovic-Savic dopo una buona prima parte della stagione ha commesso qualche errore di troppo che è costato diversi punti al Torino

La stagione è terminata da poco e come di consueto questo è il momento di trarre i bilanci. Per il Toro, tutto sommato, il bilancio è molto buono, soprattutto se si considerano i precedenti due anni passati a lottare per salvarsi. Ora invece i granata hanno concluso il campionato a metà classifica. Una stagione che però non è stata del tutto positiva per Vanja Milinkovic-Savic che, dopo aver rimediato delle buone prestazioni nella prima parte della stagione, è crollato nella seconda parte, costringendo Ivan Juric a ristabilire le gerarchie e concedendo a Etrit Berisha di rilanciarsi e trovare spazio in campo. Dunque le diverse incertezze e gli errori dimostrati dal portiere serbo gli sono costati molto cari, ovvero la fiducia del tecnico croato e della società granata. Non è un caso che da diverse settimane il Toro si stia guardando intorno alla ricerca di un portiere al quale affidare la porta per la prossima stagione e Milinkovic-Savic potrebbe lasciare il capoluogo piemontese.

Milikovic-Savic: quanti errori dopo essere guarito dal Covid

Il Toro in vista del futuro non può non tenere conto della sfilza di errori collezionati dal numero 32 granata, che sono coincisi con il suo ritorno dopo aver superato il Covid. Tra gli errori più lampanti c’è quello tra le mura amiche dello Stadio Olimpico Grande Torino nel match contro il Sassuolo, con un pasticcio da parte del portiere serbo che ha così permesso ai neroverdi di agguantare il pareggio nei minuti finali, in una partita che era stata dominata dai granata. Un altro errore che non si può scordare facilmente è stato quello commesso a Marassi contro la Sampdoria dove il numero 32 granata, sbagliando una giocata con i piedi, ha regalato l’1-0 ai blucerchiati. Questi sono due dei tanti esempi che si possono fare. Tante lacune per Milinkovic-Savic, dotato di un ottimo fisico ma che deve migliorare nelle uscite.

Voto: 5