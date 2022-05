Dopo la brutta sconfitta con la Roma Samuele Ricci ha postato una foto su Instagram accompagnata da parole molto gradite ai tifosi del Toro

“Ci tenevamo a finire in modo migliore la stagione, ma resta comunque la soddisfazione di tutto quello che abbiamo fatto. In questi mesi grazie alla squadra, alla società, ma soprattutto ai tifosi ho capito cosa vuol dire essere da Toro. Grazie a tutti…”. Queste le parole che Samuele Ricci ha usato per commentare il finale di stagione in un post Instagram. Il 20enne granata sembra essersi affezionato alla maglia che indossa da gennaio, anche perché la sua permanenza sotto la Mole è scontata. Il centrocampista di Juric infatti è in prestito dall’Empoli con obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni di euro: il giocatore è considerabile già di proprietà del Toro, poiché le condizioni per l’obbligo sono già scattate.

Manca ancora il primo gol, ma la stagione di Ricci è stata positiva

In 12 presenze in maglia granata Ricci ancora non è ancora riuscito nè a mettere a segno il suo primo gol, nè a fornire assist. Tuttavia la sua stagione è stata molto positiva. Il ragazzo si è adattato molto bene e molto in fretta, guadagnandosi sempre più spazio e scalando le gerarchie di Juric. Infatti ultimamente è spesso partito titolare. Il suo contributo, sebbene non abbia segnato o fornito assist, si è visto molto nel fraseggio, la sua presenza in campo ha migliorato molto la qualità del giro palla granata. Inoltre in questi mesi è riuscito ad ambientarsi in un tipo di calcio completamente diverso rispetto a quello in cui giocava ad Empoli alzando il livello di intensità in campo. Sicuramente il mediano sarà fin dalla prossima stagione un pilastro di questo Torino e del Toro del futuro.