Bremer è stato il difensore che ha intercettato più palloni, recuperato più possessi e che ha vinto più duelli aerei di tutta la Serie A

Il campionato di Serie A 2021/2022 si è concluso da pochi giorni e, dopo che sono arrivati anche gli ultimi verdetti, è tempo di bilanci. E il bilancio per Gleison Bremer è senza alcuna ombra di dubbio più che positivo. Il numero 3 granata nel campionato appena terminato ha collezionato 33 presenze riuscendo a segnare anche 3 reti, ma ci sono altri numeri che permettono di capire quanto sia stata importante la stagione del difensore brasiliano. Infatti, Bremer è stato il difensore che ha intercettato più palloni (105), recuperato più possessi (284) e che ha vinto più duelli aerei (132) nel massimo campionato italiano. Il difensore brasiliano, che ha dovuto saltare le ultime partite per infortunio, è stato davvero una pedina fondamentale per Ivan Juric con il quale il numero 3 granata è riuscito a creare un bel feeling, esprimendosi al meglio dopo due stagioni molto difficili nelle quali il giocatore granata ha dovuto dare una mano al Toro a non finire nel baratro della Serie B.

Bremer: nella top 11 di Opta, ora il brasiliano si guarda intorno

Bremer è stato anche inserito nella top 11 di Opta per la Serie A 21/22. Dunque tanti riconoscimenti per il difensore brasiliano che ora dovrà decidere in quale squadra accasarsi per continuare a crescere e migliorare. Sono veramente tanti i club, sia italiani che esteri, che hanno posto gli occhi su Bremer e non poteva essere il contrario. Intanto, il difensore brasiliano almeno fino al termine della partita contro la Roma non aveva scelto ancora il club nel quale andare. A confermarlo è il siparietto avuto con Mourinho quando il tecnico portoghese ha chiesto a Bremer se sapeva già in quale squadra sarebbe andato il prossimo anno. La risposta del numero 3 del Toro è stata: “Non lo so ancora”. Però molto presto Bremer dovrà sciogliere tutti i dubbi in merito al suo futuro e prendere una decisione.