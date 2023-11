Da una sua giocata sbagliata è nato il gol del pareggio del Monza: ora Gineitis deve lasciarsi alle spalle l’errore

È uscito dal campo tra le lacrime, con in corpo e la rabbia per quell’errore che ha portato il Monza a u pareggio immeritato: Gvidas Gineitis si è reso conto di averla combinata grossa, di aver azzardato troppo con quel tentativo di controllare il pallone di testa (o forse era un retropassaggio a Milinkovic-Savic mal riuscito) ma l’errore più grosso sarebbe quello di addossargli troppe responsabilità. Capita di sbagliare e al Torino, in questo avvio di stagione, sono in tanti ad aver combinato delle frittate. Basti pensare al passaggio errato di Rodriguez che, meno di una settimana fa, aveva portato al momentaneo pareggio del Sassuolo. Oppure al gol divorato da Zapata, sempre contro i neroverdi, che avrebbe potuto chiudere in anticipo la partita. Errori questi fatti da due dei giocatori più esperti nella rosa del Torino, che possono vantare ben più delle otto presenze totali in Serie A (tra questo campionato e lo scorso) del centrocampista lituano.

La fiducia di Juric è immutata

Ciò che sarà importante capire ora è come reagirà Gineitis al suo primo grande errore in carriera. È stato più sfortunato di Rodriguez, perché a Monza il Torino non è riuscito comunque a trovare la rete del 2-1 ma si è dovuto accontentare di un pari che lascia l’amaro in bocca: ora però dovrà essere bravo a lasciarsi alle spalle quella disattenzione e non perdere la fiducia nei propri mezzi. Contro il Monza, dopo qualche minuto di leggero black-out nel quale ha anche ricevuto un cartellino giallo, si è ripreso ed è tornato a disputare una buona partita: un segnale positivo, soprattutto sul piano caratteriale, da parte di Gineitis, che continua ad avere la piena fiducia di Juric e dei compagni. Non gli mancherà di certo quella dei tifosi, che sanno perdonare (e in molti lo hanno già fatto) un giovane alle sue prime esperienza in Serie A.