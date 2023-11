Il rendimento in trasferta del Toro e quello in casa del Monza in vista della sfida di stasera

Quella tra Monza e Torino si appresta ad essere una bella partita tra due squadre che sono reduci entrambe da due successi. I granata da quello ottenuto contro il Sassuolo, mentre i lombardi da quello ai danni dell’Hellas Verona. Entrambe le squadre dunque, sabato sera scenderanno in campo con il coltello tra i denti per cercare di ottenere un altro successo. Tra l’altro a scontrarsi saranno due tecnici, Ivan Juric e Raffaele Palladino, che sono amici e che da giocatori sono stati anche compagni di squadra e dunque si conoscono molto bene. Da allenatori si sono scontrati solo una volta, lo scorso anno, e la partita è finita in pareggio. Sabato sera la loro amicizia verrà messa da parte e tutti e due vorranno uscire dal campo avendo raccolto i 3 punti. In più il Monza vorrà vendicare la sconfitta rimediata lo scorso anno proprio in casa alla prima giornata dello scorso campionato in Serie A. Dunque il Toro dovrà stare molto attento.

Monza: il rendimento in casa è super positivo

I granata sono ben consapevoli che affronteranno una squadra molto forte, che in questa stagione sta facendo molto bene e che non a caso si trova nelle zone alte della classifica. In più bisogna sottolineare che il rendimento dei brianzoli in casa è più che positivo, basti pensare che i biancorossi tra le mura amiche dell’U-Power Stadium non hanno ancora perso. Già questo è un dato che fa riflettere, che però non spaventa Rodriguez e compagni i quali vogliono assolutamente centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Se i granata vorranno centrare questo obiettivo dovranno fare particolare attenzione in difesa, dato che il Monza fino ad ora in casa non è riuscito a trovare la via del gol solo in una partita, ovvero contro il Bologna. Un altro dato interessante.

Torino: lontano da casa diversi alti e bassi

Se il Monza in casa ha un rendimento ottimo non si può dire lo stesso per quanto riguarda il Toro fuori casa. Infatti i granata lontano da casa hanno avuto diversi alti e bassi. Nella prima trasferta del campionato hanno rimediato una pesante sconfitta contro il Milan, poi lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino hanno vinto contro la Salernitana, perso contro Lazio e Juve e infine vinto contro il Lecce. Dunque fuori casa gli uomini di Juric non hanno mai pareggiato. Un’altra statistica sicuramente interessante in vista di una partita che potrà rivelarsi piena di sorprese.