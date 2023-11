In Monza-Torino c’è un duello interessante sulla trequarti: Nikola Vlasic contro Andrea Colpani, ecco i loro momenti

Come sempre, in ogni match di Serie A, ci sono delle sfide nella partita molto interessanti. Questa sera il Torino di Ivan Juric affronterà il Monza di Raffaele Palladino. Alle ore 20:45, all’U-Power Stadium, si affronteranno Nikola Vlasic e Andrea Colpani sulla trequarti. Si tratta di due giocatori di stazza e caratteristiche diverse, ma che possono essere determinanti con le loro giocate. Colpani è il più in forma tra i brianzoli, mentre Vlasic è tornato al gol contro il Sassuolo in settimana. Chi avrà la meglio?

Nikola Vlasic: il gol lo ha sbloccato

Vlasic, di piede destro, è un centrocampista/attaccante fisico e di posizione. Quest’anno, tra campionato e Coppa Italia, ha giocato 11 partite. 1 gol per lui, proprio contro i neroverdi. Il Toro lo ha pagato 12,8 milioni dal West Ham in estate, ma non sembrava quello della stagione prima. Adesso si è sbloccato e Juric è certo che tornerà ad essere devastante. Questa sera dovrebbe agire alle spalle di Sanabria e Zapata.

Andrea Colpani: il rendimento è valso la Nazionale

Colpani invece è mancino ed è un centrocampista moderno, di inserimento. Già l’anno scorso aveva fatto bene, ma quest’anno è al top della lucidità. Classe 1999, è nato a Brescia e cresciuto nell’Atalanta. In 12 partite, tra campionato e coppa, ha fatto 1 assist e ha segnato 5 gol. Ha già attirato su di sé l’attenzione delle big in vista dell’anno prossimo. In campo, questa sera, dovrebbe giocare alle spalle di Vignato e Colombo. Talento da tenere d’occhio che si è guadagnato anche la Nazionale per la prima volta.