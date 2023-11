Ecco dove vedere Monza-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma l’11 novembre alle ore 20:45

Dopo due vittorie consecutive in Serie A il Torino è alla ricerca di altri tre punti che l’avvicinerebbero alla zona Europa. I granata scendono in campo sabato 11 novembre alle ore 20:45 all’U-Power Stadium di Monza, contro i brianzoli di Raffaele Palladino. Si prospetta una partita molto aperta e spettacolare, tra due squadre che vogliono avvicinarsi alle big del campionato. La partita sarà visibile sull’app di DAZN e su Zona DAZN, oltre che su Sky Sport. Per poter accedere a entrambe bisogna avere un abbonamento a DAZN o a Sky, e inoltre, nel primo caso, scaricare l’applicazione. Per quanto riguarda lo streaming è possibile scaricare sia l’app di DAZN che quella di SkyGo su dispositivi mobile come smartphone e tablet, ma anche su pc.