Ricardo Rodriguez si sente meglio ed è stato chiamato dalla Svizzera: Juric proverà a recuperarlo per il Monza

Il Torino prosegue la preparazione per la gara contro il Monza, in programma questa sera alle ore 20:45. Ivan Juric sarà costretto a fare nuovamente i conti con l’emergenza in difesa, che da tempo non lascia pace ai granata. A tal proposito il croato spera di recuperare Ricardo Rodriguez, che si era infortunato nel match contro il Sassuolo. Lo svizzero sembra stare meglio e Juric proverà a fare un tentativo per provare a recuperarlo, almeno per la panchina. Più difficile che l’ex Milan possa scendere in campo. Il difensore è stato anche chiamato dalla Svizzera, a testimonianza del fatto che le sue condizioni sembrano essere migliorate. Tuttavia il Toro dovrebbe scendere in campo con Zima al centro della difesa, Buongiorno come braccetto di sinistra e Tameze a destra, costretto ancora agli straordinari.