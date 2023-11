Col sistema a una punta era il terzo attaccante, ora è in ballottaggio con uno tra Sanabria e Zapata: cerca spazio.

Prima della pausa dedicata alle Nazionali, il Toro pensa alla partita contro il Monza, per cercare di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato. Appuntamento stasera alle ore 20:45, all’U-Power Stadium. Pietro Pellegri sta bene ed è a disposizione di Juric: c’è anche lui in corsa per giocare contro la squadra allenata da Palladino. Ormai l’idea dell’allenatore croato è chiara ed è quella di giocare con le due punte. Zapata è imprescindibile in attacco, mentre Sanabria si è sbloccato contro il Sassuolo.

Pellegri insegue ma potrebbe, probabilmente a gara in corso. Il problema avuto in Coppa Italia, che lo ha fatto uscire dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo, è ormai smaltito. Juric, nonostante fosse in panchina, non lo ha rischiato contro i neroverdi. Adesso però potrebbe essere arrivato il suo momento, considerando anche il fatto che a Lecce, da titolare, aveva fatto bene.

La stagione della svolta?

Quella in corso può e deve essere la stagione della svolta per l’attaccante classe 2001. Da sempre condizionato da problemi fisici, il Toro per lui ha speso 4,20 milioni di euro nell’estate del 2022. Ha giocato finora 11 partite tra campionato e coppa, per lui 0 gol, 0 assist e 1 cartellino giallo. Da sempre abituato a combattere, il numero 11 granata farà di tutto per tornare protagonista.