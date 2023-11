I due esterni Valentino Lazaro e Raoul Bellanova commentano così il pareggio per 1-1 in trasferta contro il Monza

Dopo la partita pareggiata contro il Monza per 1-1 in trasferta Valentino Lazaro ha pubblicato un post su Instagram nel quale afferma che i granata avrebbero meritato di tornare a casa con tutti i tre punti. Ecco le parole dell’esterno granata: “Un punto a Monza. Avremmo meritato di più. Attaccheremo di nuovo dopo la pausa nazionali”. Il numero 20 del Toro si è reso protagonista di una buona prestazione e stava addirittura per decidere la partita guadagnando un calcio di rigore. In piena area di rigore l’austriaco ex Inter ha tentato il dribbling su un avversario il quale ha allungato il piede per prendere il pallone prendendo però il piede dell’ex giocatore dell’Inter. Lazaro come già aveva fatto Seck contro il Frosinone non si è lanciato per terra accentuando gli effetti del contatto e l’arbitro ha pensato bene di premiare la sua sportività negando alla squadra di Juric il calcio di rigore che era netto. Dopo la partita anche Bellanova ha commentato il risultato con una storia su Instagram, ecco le parole del numero 19 dei granata: “Peccato… guardiamo avanti”. Ecco il post Instagram di Valentino Lazaro: https://www.instagram.com/p/CzhcEj0qif1/?utm_source=ig_web_copy_link