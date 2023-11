Come già contro il Sassuolo Ivan Ilic ha fatto un’ottima prestazione contro il Monza e ha trovato il suo primo gol in Serie A

Ivan Ilic ha iniziato la partita da titolare giocando come centrocampista centrale in mezzo a Linetty e Vlasic. La prestazione del Serbo è stata molto convincente, il numero 8 è riuscito in a costruire bene il gioco e a creare occasioni e già questo potrebbe convincere Juric a riconfermarlo. In più però il centrocampista ha anche segnato il gol del momentaneo vantaggio granata sull’assist di Zapata. Il gol dell’ex centrocampista del Verona mostra le sue qualità di inserimento. Infatti il pallone era arrivato tra i piedi di Zapata che era in posizione defilata. Il colombiano ha aspettato che qualcuno arrivasse a rimorchio e quel qualcuno è stato Ivan Ilic che è arrivato come un treno e nonostante la pressione del suo marcatore è riuscito a calciare di prima con un sinistro ad incrociare basso che ha battuto Di Gregorio e regalato al Toro un vantaggio temporaneo. Oltre al gol Ilic ha avuto anche un’altra occasione di portare i 3 punti ai granata. Il serbo infatti ci ha riprovato con il mancino ma Di Gregorio è stato bravo ad abbassarsi in fretta e respingere la conclusione di Ilic.

Ivan Ilic: processo di crescita

Ivan Ilic, in questa stagione, ha avuto un momento in cui ha perso la titolarità assoluta che aveva guadagnato lo scorso anno. Spesso infatti il giocatore è stato fatto entrare a partita in corso o è uscito prima dello scadere dei 90 minuti. Da inizio anno è partito da titolare in 7 occasioni, mentre è subentrato dalla panchina 4 volte; il serbo ha saltato solamente 1 partita per infortunio contro la Salernitana. In totale il centrocampista ha giocato 600 minuti in 11 gare trovando 1 gol e 2 assist. Juric gli ha dato meno spazio perché rispetto alla scorsa stagione gli ha dato meno certezze. Ora però il giovane numero 8 sta dimostrando di essere ancora lo stesso giocatore dello scorso anno e con le ottime prestazioni contro Sassuolo e Monza ha fatto vedere i suoi progressi e tutte le sue qualità che lo rendono un pilastro del centrocampo granata oggi e un pilastro della squadra in futuro.