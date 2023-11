Duvan Zapata torna a incidere con la maglia granata: l’ultima volta era stata contro la Roma, quando segnò il gol del pari

Duvan Zapata torna a incidere. Dopo un mese piuttosto opaco il colombiano ha retto praticamente da solo il peso dell’attacco contro il Monza. L’ex Atalanta si è reso protagonista di molteplici percussioni in area di rigore, che hanno fatto letteralmente impazzire Caldirola e compagni. Su tutte quella al minuto 55′, quando dalla sinistra ha premiato l’inserimento di Ilic, che ha battuto Di Gregorio portando in vantaggio il Toro. Ma il colombiano ci aveva messo lo zampino anche nel primo tempo quando, dopo aver superato Caldirola in velocità, aveva messo un pallone in area di rigore poi trasformato in gol da Rodriguez. Gol che poi era stato annullato dal VAR per un fallo del numero 91 su Caldirola.

Zapata si allena giocando

Dell’attaccante ha parlato anche Ivan Juric al termine del match: “ Zapata è forte, si allena giocando, anche oggi ha fatto molto bene. Siamo molto soddisfatti di lui“, ha detto il croato. Parole che fanno ben sperare per il proseguo della stagione, con l’auspicio che l’attaccante possa ritrovare il gol mettendo minuti nelle gambe. Intanto il Torino si gode la versione assist-man, aspettando che torni presto a gonfiare la rete.