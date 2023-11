Milinkovic-Savic è autore di due importanti parate, Buongiorno non fa (quasi) toccare palla a Colombo: le pagelle di Monza-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6,5: non può sulla conclusione di Colpani in occasione del gol dell’1-1. Nel primo tempo è bravo a disinnescare in due tempi il colpo di testa ravvicinato di Gagliardini nell’unica vera occasione dei primi 45 minuti del Monza. Al 91′ compie un’altra parata importante su Carboni.

TAMEZE 6,5: ancora una volta gioca da centrale di destra di difesa e, ancora una volta, è autore di una prestazione davvero buona. Si fa trovare sempre al posto giusto al momento giusto e riesce anche a contenere un avversario insidioso come Pessina. (st 41′ VOJVODA: sv)

BUONGIORNO 6,5: vince il duello con Colombo e non fa praticamente mai toccare il pallone al centravanti avversario. Riesce praticamente sempre ad anticiparlo e non sbaglia praticamente nulla. È sempre più una certezza di questo Torino.

RODRIGUEZ 6: questa partita non l’avete dovuta giocare, invece è in campo dal primo minuto ed è soprattutto autore di una buonissima partita. Nel primo tempo segna anche il suo primo gol con la maglia del Torino ma Doveri, ingiustamente, glielo annulla. (st 27′ ZIMA 5,5: un suo errore al 91′ permette al Monza di creare i presupposti per il 2-1 fortunatamente sventata dalla parata di Milinkovic-Savic).

