La Nazionale litune del centrocampista granata è uscita sconfitta dall’amichevole di oggi contro la Georgia per 2-0

Gineitis è stato l’unico giocatore granata, tra i convocati in Nazionale, a scendere in campo nella giornata odierna. La sua Lituania è stata impegnata alle 15:00 nella gara amichevole contro la Georgia, persa 2-0, nella quale Gineitis è sceso, per la seconda volta, dal 1′ ricevendo un’espulsione per doppia ammonizione nel finale, a partita già compromessa. Il centrocampista conclude così i suoi 2 impegni in Nazionale e si appresta a fare ritorno a Torino.