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La Nazionale litune del centrocampista granata è uscita sconfitta dall’amichevole di oggi contro la Georgia per 2-0

Gineitis è stato l’unico giocatore granata, tra i convocati in Nazionale, a scendere in campo nella giornata odierna. La sua Lituania è stata impegnata alle 15:00 nella gara amichevole contro la Georgia, persa 2-0, nella quale Gineitis è sceso, per la seconda volta, dal 1′ ricevendo un’espulsione per doppia ammonizione nel finale, a partita già compromessa. Il centrocampista conclude così i suoi 2 impegni in Nazionale e si appresta a fare ritorno a Torino.

Gvidas Gineitis of Torino FC kicks the ball during the Serie A football match between Torino FC and Parma Calcio.
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ultimo aggiornamento: 29-03-2026

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