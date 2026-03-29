Dopo le 3 soste nazionali in stagione, il Torino ha registrato andamenti differenti in termini di risultati

Con la 4a sosta per le nazionali di questa stagione si concluderanno le pause destinate ai giocatori convocati dalla rispettive nazioni che, tra qualche giorno, si appresteranno a fare rientro nei rispettivi club. Il Torino, dopo queste interruzioni stagionali, ha registrato rendimenti differenti all’immediata ripresa del campionato, riscontrando difficoltà nel dare continuità alle prestazioni.

Sosta di novembre: appena 6 vittorie nelle 19 gare successive

A seguito dell’ultima sosta delle nazionali terminata il 16 novembre, prima di quella corrente, si è registrato il peggiore rendimento della squadra granata che ha ottenuto 12 scofitte, 6 vittorie e 1 pareggio fino all’attuale sosta di marzo. Il periodo in questione è stato contrassegnato da un declino evidente di risultati, tra cui le due goleade subite dal Como e il 3-0 netto in casa del Genoa che ha portato all’esonero di Baroni. Con D’aversa il Torino ha ottenuto 2 elle 6 vittorie complessive.

Sosta di ottobre: il migliore rendimento granata

Successivamente alla pausa di ottobre, conclusa il giorno 14, il Torino ha registrato una striscia di 5 risultati utili consecutivi, ottenendo 2 vittorie e 3 pareggi. E’ il periodo più positivo dell’era Baroni che è l’unico, per ora, in cui i granata sono riusciti a rimanere imbattuti dopo la ripresa del Campionato.

Sosta di settembre: La vittoria all’Olimpico e poi di nuovo i problemi

Dopo la prima pausa delle Nazionali della stagione terminata l’8 settembre, il Torino, partito in maniera tragica in campionato, ottiene un’importante vittoria a Roma contro i giallorossi, dopo la quale collezionerà 2 sconfitte e 1 pareggio.