Il centrocampista lituano, dopo la prestazione insufficiente di Udine, cerca il riscatto contro i neroverdi

Nessun tiro in porta e tanti palloni persi. E’ questo il dato che emerge dalla prestazione di Gineitis contro l’Udinese, in cui il lituano è stato tra i peggiori dei suoi compagni di reparto collezionando numerosi errori in entrambe le fasi di gioco. A partire da quella difensiva, dove è spesso troppo tenue e in occasione del primo vantaggio bianconero si lascia superare troppo facilmente da Ekkelenkamp che, indisturbato, serve l’assist per la rete di Ehizibue. A questo si aggiunge la palla persa ingenuamente all’altezza dell’area di rigore granata che porta alla momentanea rete di Zaniolo, successivamente revocata dal VAR per posizione irregolare dell’ex Roma. Anche la fase offensiva non è da meno, tanto che non tira nemmeno una volta in porta e, quando ne ha la possibilità liscia clamorosamente la sfera, come avvenuto sugli sviluppi di un calcio d’angolo nei primi minuti del primo tempo.

Il 66 granata cerca riscatto

Dopo una prestazione negativa e, soprattutto, non del calibro del ragazzo che si è sempre distinto con buone performance, Gineitis cerca il riscatto contro il Sassuolo. Il lituano si è guadagnato fin da subito la fiducia di D’Aversa che, da quando siede sulla panchina granata, lo ha sempre schierato titolare a testimonianza della fiducia che il tecnico nutre nei suoi confronti. L’importanza del ragazzo, come anche evidenziato da Baroni, è dettata soprattutto dal suo mancino che permette di avere più opzioni di gioco, a cui si aggiungono la forza fisica e gli inserimenti offensivi. Dunque, contro i neroverdi sarà essenziale l’apporto del centrocampista che dovrà resettare la prestazione di Udine e ritornare al livello delle gare precedenti e, inoltre, cercare il suo primo gol stagionale.