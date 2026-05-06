Ecco tutti i dati più rilevanti sulle due squadre che venerdì si sfideranno all’Olimpico Grande Torino per la 36 giornata di campionato

Il Torino dopo la trasferta di Udine, conclusasi con una sconfitta al termine di una prestazione deludente, tornerà a competere in casa contro il Sassuolo per disputare la 36a giornata di campionato.

Dall’arrivo di D’Aversa il Torino sembra aver cambiato marcia, ma nelle ultime settimane, i granata hanno attraversato un leggero calo di prestazioni. Dall’altra parte, il Sassuolo sta invece vivendo un ottimo periodo di forma, come testimonia la recente vittoria ottenuta contro il Milan in casa.

Il Sassuolo non vince in trasferta da febbraio

Nelle ultime settimane la squadra emiliana ha raccolto un buon numero di risultati positivi, ma lontano da casa il Sassuolo ha mostrato maggiori difficoltà, non riuscendo più a vincere dal 15 febbraio, quando si impose per 1-2 sul campo dell’Udinese. Da allora i neroverdi non sono più riusciti a conquistare i tre punti in trasferta, ma contro il Torino proveranno a invertire questo trend negativo. I granata, invece, non perdono tra le mura amiche proprio da febbraio, con l’ultima sconfitta risalente alla sfida contro il Bologna. Da quel momento, la squadra di D’Aversa ha ottenuto tre vittorie consecutive contro Lazio, Parma e , prima di pareggiare 2-2 contro l’Inter.

Per il Torino bilancio di gol negativo in casa

La squadra inizialmente guidata da Baroni, poi passata a D’Aversa nelle ultime settimane, all’Olimpico Grande Torino ha ottenuto un discreto numero di risultati positivi, ma il bilancio tra gol fatti e subiti resta leggermente in passivo. In 17 partite disputate, i granata hanno realizzato 23 reti, una media comunque discreta, ma ne hanno incassate 26, con una media superiore a un gol subito a gara. Il Sassuolo, invece, in trasferta presenta un bilancio lievemente negativo: in 17 gare ha segnato 20 gol, subendone 21. Questi numeri suggeriscono che la prossima sfida tra le due squadre potrebbe essere molto equilibrata, con i singoli episodi destinati a incidere in maniera decisiva sull’esito finale.