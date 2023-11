La sosta nazionali entra nel vivo: stasera in campo Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic, e Rodriguez contro Belgio e Israele

Archiviata la 12ª giornata del campionato di Serie A, la sosta nazionali entra nel vivo. Questa sera scenderanno in campo quattro giocatori del Torino, in particolare: Milinkovic-Savic, Ilic, Radonjic e Rodriguez. La Serbia sarà impegnata in un’amichevole contro il Belgio di Romelu Lukaku, in programma alle ore 20:45: entrambe hanno già staccato il pass per Euro24. Discorso diverso per la Svizzera, che dovrà sfidare in contemporanea Israele in una gara decisiva in ottica qualificazione: gli uomini di Yakin occupano infatti il secondo posto del girone a +4 dalla nazionale israeliana e in caso di vittoria avrebbero la possibilità di staccarla in modo quasi definitivo. Mancano infatti solo tre giornate (inclusa quella di questa sera) per decretare quali saranno le squadre del gruppo I che parteciperanno ai prossimi Europei.