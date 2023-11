Gol e prestazione strepitosa per Andrea Colpani che vince l’attesissimo duello con il trequartista croato del Torino

Uno dei duelli più attesi di Monza-Torino era sicuramente quello tra Colpani e Vlasic. Alla fine della partita il vincitore del duello è sicuramente strato Andrea Colpani, il trequartista del Monza, che oltre al gol ha disputato una buona prestazione mettendo più volte in incredibile difficoltà la difesa del Toro sia con conclusioni che con cross e passaggi illuminanti per i compagni. Suo, per esempio, il cross per il pericoloso colpo di testa di Gagliardini a fine primo tempo. La prestazione è stata poi coronata dal gol del pari arrivato dopo aver sfruttato l’errore ingenuo di Gineitis. Il gol dell’1-1 di Andrea Colpani riassume la sua partita: non si è mai arreso, ha lottato su ogni pallone unendo la quantità con la qualità tecnica di cui si sa che è capace. In questa stagione il numero 28 del Monza è già riuscito a mettere a segno ben 6 gol e 1 assist in 901 minuti disputati diventando uno dei giocatori pilastro della squadra lombarda.

Vlasic: prestazione sottotono rispetto al Sassuolo

Rispetto ad Andrea Colpani, Nikola Vlasic ha giocato meno bene rispetto a quanto aveva fatto contro il Sassuolo una settimana prima. Contro i neroverdi il numero 16 del Toro, oltre al gol, aveva creato moltissime occasioni da gol e fatto vedere le sue qualità tecniche e fisiche, contro il Monza invece è stato decisamente sottotono non solo perché non ha segnato ma perché non è rispetto alla partita precedente non si è visto e non è riuscito ad essere decisivo. Tutti nella squadra e nell’ambiente intorno ad essa hanno fiducia nel trequartista croato che vuole ritrovare la forma e i numeri della scorsa stagione. Dopo la partita contro il Sassuolo in cui il numero 16 di Spalato aveva unito qualità tecnica e qualità fisiche era parso a tutti che stesse tornando ai livelli mostrato mentre era in prestito dal West Ham. Sicuramente la prestazione contro il Monza è stata solo un intoppo e il croato continuerà a crescere per ritrovare la forma migliore possibile e guidare il Toro più in alto in classifica.