Non solo in difesa, è emergenza anche a centrocampo per il Toro: tutte le possibili soluzioni adottabili da Juric dopo la sosta

Gli infortuni stanno tormentando la stagione del Torino. L’ultimo ad essersi fatto male, nella scorsa partita contro il Monza, è stato Karol Linetty. Contro il Sassuolo si era fermato Ricci, mentre Schuurs contro l’Inter si è rotto il crociato, finendo la sua stagione. Adesso, oltre che in difesa, anche a centrocampo è emergenza. Durante la sosta per le Nazionali, Juric spera di recuperare più giocatori possibili, ma le soluzioni in mezzo al campo sono poche. Al momento, i centrocampisti disponibili sono solo 3: Ilic, Tameze e Gineitis. Ilic è tornato il vero Ilic nelle ultime due partite, Gineitis nonostante l’errore di Monza è affidabile e Tameze può giocare ovunque. Il numero 61 però, ultimamente sta giocando da braccetto destro di difesa, ma adesso verrà spostato a centrocampo.

Le soluzioni

Le soluzioni quindi non sono molte. Quando contro il Monza è uscito Linetty, il centrocampo è stato poi formato da Ilic e Gineitis. Due mancini però faticano assieme, quindi con molta probabilità i titolari, in attesa del rientro degli indisponibili, sono Tameze e Ilic. Da non escludere anche Vlasic, che ormai è diventato un componente del centrocampo a 3, ma lui gioca più avanzato. Quindi, il candidato a sostituire Linetty è Tameze, anche in virtù del fatto di essere il giocatore più incontrista.