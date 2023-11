Lontano dallo Stadio Grande Torino gli uomini di Juric hanno fatto registrare ottimi numeri dallo scorso marzo

Con la vittoria al Via del Mare e il pareggio sull’ostico campo del Monza, il Torino di Juric è tornato a macinare punti in trasferta. I granata, che nella scorsa stagione avevano fatto benissimo lontano da casa, sembravano aver interrotto questo trend positivo dopo le sconfitte contro Milan, Lazio e Juventus (tre avversarie non proprio semplici da affrontare). Ma a Lecce Alessandro Buongiorno ha deciso di tornare alle vecchie abitudini, regalando tre punti importantissimi al Toro. Il pareggio nell’ultima giornata contro il Monza ha poi dato ulteriori certezze agli uomini di Juric, che sembrano aver ripreso il giusto ritmo lontano dal Grande Torino.

Solo Inter e Juventus meglio del Toro

Numeri migliori del Torino sono arrivati solo da Inter e Juventus. A partire dallo scorso marzo, infatti, i nerazzurri hanno vinto 9 delle ultime 12 trasferte in Serie A, contro le 7 su 11 dei granata. In aggiunta, solo la Juventus e l’Inter hanno fatto meglio degli uomini di Juric sotto il punto di vista dei clean sheet: entrambe ne hanno realizzati 8, contro i 7 del Toro. Numeri comunque importanti da parte degli uomini a disposizione del croato, che fuori casa hanno spesso e volentieri viaggiato a ritmi di Champions League. La prossima gara contro il Bologna sarà un vero e proprio banco di prova in quest’ottica: i rossoblù stanno infatti facendo una grande stagione. Strappare punti al Dall’Ara sarà tutt’altro che semplice.