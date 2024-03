Passa il turno ai rigori la Croazia nel mini torneo FIFA, ma è da segnalare il rigore sbagliato da Vlasic; pareggio per la Svizzera

Non si sono fermati neppure di sabato i calciatori granata, che con le loro nazionali sono scesi in campo per delle amichevoli. In particolare, i giocatori impegnati ieri sono stati Vlasic e Rodriguez, i quali si sono resi protagonisti di due partite agli antipodi.

Vlasic: panchina e poi rigore sbagliato

La Croazia di Nikola Vlasic era impegnata nella semifinale di un mini torneo FIFA in cui sono presenti anche Egitto e Nuova Zelanda. Nella sfida contro la Tunisia il trequartista granata è partito dalla panchina, e dopo un primo tempo noioso della sua nazionale è subentrato al 59′ a Modric. Il numero 16 è stato protagonista di un episodio negativo, che però fortunatamente non ha avuto brutte conseguenze per la sua squadra. Nella lotteria dei rigori che ha seguito la partita dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, Vlasic ha battuto il primo per la Croazia, sbagliando. Dopo questo, però, in tre tra i tunisini non hanno segnato il proprio rigore, regalando la vittoria e l’accesso alla finale alla nazionale allenata da Dalic.

0-0 brutto per la Svizzera

È sceso in campo anche Ricardo Rodriguez, che ha guidato la difesa della Svizzera nell’amichevole di Copenaghen contro la Danimarca. Una partita piuttosto noiosa quella tra le due squadre – terminata 0-0, che verrà ricordata nei prossimi giorni più per l’infortunio del nerazzurro Sommer che per le poche azioni messe in mostra dalle due squadre. Comunque un banco di prova importante per entrambe, che continuano a prepararsi in vista dell’Europeo estivo.