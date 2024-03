Seconda amichevole quest’oggi per l’Italia, che alle 21 affronta l’Ecuador: tanta attesa per il debutto di Bellanova

C’è tanta attesa in casa Torino per la sfida di stasera tra Italia ed Ecuador. Gli azzurri, dopo la vittoria risicata contro il Venezuela, tornano in campo questa sera nel New Jersey per affrontare un’altra selezione sudamericana. E l’attesa granata, più che per la sfida in sé, è da ricondurre al possibile esordio di Bellanova. Dopo esser rimasto in panchina per 90 minuti nella prima sfida di questa mini tournée, è molto probabile che l’esterno destro giochi titolare quest’oggi, in modo da fare il proprio esordio con la maglia azzurra.

Spalletti cambia tutta la formazione

Questa breve esperienza americana è stata programmata con l’obiettivo di far conoscere a Spalletti quanti più giocatori possibili. È per questo motivo, dunque, che con tutta probabilità il CT azzurro cambi 11/11 della formazione scesa in campo contro il Venezuela. Nel nuovo 3-4-2-1 è pronto Vicario in porta, e anche per lui questo sarebbe un esordio. Difesa quasi tutta a tinte nerazzurre, con Darmian e Bastoni ai fianchi di Mancini. Sulle fasce, oltre all’esterno granata, anche Dimarco, mentre i due mediani saranno Barella e Jorginho. Pronti Zaniolo e Pellegrini sulla trequarti, alle spalle di Retegui. Ci si immagina dunque una panchina per Buongiorno, pronto comunque a subentrare nella ripresa.