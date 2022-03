Non solo i due italiani. Zima e Aina chiamati ai playoff Mondiali. Svizzera-Kosovo mette contro Rodriguez e Vojvoda.

Oltre al “Gallo” Belotti, impegnato negli spareggi playoff dell’Italia con la Macedonia del Nord il 24 marzo e nell’eventuale finale del 29 marzo, e a Samuele Ricci, convocato dal ct dell’Under 21 Nicolato per le gare di qualificazione all’Europeo di categoria con Montenegro (25 marzo) e Croazia (29 marzo), altri nove giocatori del Torino risponderanno alla convocazione delle proprie nazionali. I due serbi Milinkovic-Savic e Lukic saranno impegnati nelle amichevoli con Ungheria (25 marzo) e Danimarca (29 marzo). Etrit Berisha in quelle della sua Albania contro Spagna (26 marzo) e Georgia (29 marzo), mentre tensione alle stelle per Zima, impegnato con la Repubblica Ceca nella semifinale del playoff mondiale con la Svezia (24 marzo) e l’eventuale finale con la Polonia (29 marzo), e Ola Aina, chiamato al doppio confronto con il Ghana per la qualificazione alla competizione iridata.

Rodriguez vs Vojvoda in Svizzera-Kosovo

Amichevoli di grande fascino invece per Singo e la Costa D’Avorio contro Francia (25 marzo) e Inghilterra (29 marzo). Ricardo Rodriguez affronterà anch’esso, con la Svizzera, l’Inghilterra (25 marzo), poi si incrocerà col compagno di squadra Vojvoda nell’amichevole del 29 marzo con il Kosovo, che qualche giorno prima ospita il Burkina Faso. Infine, Brekalo affronterà Slovenia (26 marzo) e Bulgaria (29 marzo) con addosso la maglietta a scacchi della Croazia

Calendario dei granata in nazionale

Giovedì 24 Marzo

18 Kosovo-Burkina Faso (Vojvoda)

19.30 Ungheria-Serbia (Milinkovic-Savic, Lukic)

20.45 Italia-Macedonia del Nord (Belotti)

Svezia-Repubblica Ceca (Zima)



Venerdì 25 Marzo

18.30 Montenegro-Italia U21 (Ricci)

20.30 Ghana-Nigeria (Aina)

21.15 Francia-Costa d’Avorio (Singo)



Sabato 26 Marzo

15 Croazia-Slovenia (Brekalo)

18.30 Inghilterra-Svizzera (Rodriguez)

19.45 Spagna-Albania (Berisha)



Martedì 29 Marzo

17 Croazia-Bulgaria (Brekalo)

17.30 Italia-Bosnia-Erzegovina U21 (Ricci)

18 Albania-Georgia (Berisha)

Danimarca-Serbia (Milinkovic-Savic, Lukic)

Svizzera-Kosovo (Rodriguez, Vojvoda)

19 Nigeria-Ghana (Aina)

20.45 Inghilterra-Costa d’Avorio (Singo)

Vincente Portogallo-Turichia – Vincente Italia-Macedonia del Nord (Belotti)

Vincente Svezia-Repubblica Ceca – Polonia (Zima)

