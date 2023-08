Le parole dell’attaccante rossonero Olivier Giroud dopo la vittoria per 4-1 sul Torino: “In campo ci divertiamo”

Dopo il poker del Milan contro il Torino è Olivier Giroud, autore di una doppietta su rigore, a commentare a caldo la prestazione dei rossoneri: “Io prendo troppo piacere a giocare con questa squadra e sul campo si vede. Ci divertiamo, con grande spirito di squadra. Quando vinciamo sono sempre delle belle serate. Un vice Giroud? Non lo so, forse ce l’abbiamo già in squadra. Vediamo. Come ho detto possiamo fare bene su tutte le competizioni, la Champions, il campionato e anche la Coppa Italia. Abbiamo tante possibilità e tante armi con i nuovi gioviani che abbiamo preso. Con Leao? Siamo compatibili, complementari: uno va nella profondità, a uno piace avere la palla nei piedi. Abbiamo una buona relazione ancora da perfezionare ma si vede che ci divertiamo sul campo ma anche con gli altri. E’ buono per la fiducia il risultato di stasera perchè non mi piace tanto giocare contro questa squadra ma oggi l’abbiamo gestita bene. Per me la cosa più importante è lo spirito di squadra e anche i giovani che sono arrivati hanno questa mentalità“.