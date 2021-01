Le decisioni del Giudice Sportivo in seguito alle prime sei gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia

In seguito alle prime sei partite valide per gli ottavi di Coppa Italia, il Giudice sportivo ha emesso le proprie sentenze. Il Toro, sconfitto dia Milan ai rigori, vedrà uno squalificato nella prima partita della prossima edizione di questa competizione: si tratta di Daniele Croce, membro dello staff di Giampaolo, che avrebbe rivolto espressioni irrispettose verso un membro della apnchina avversaria durante il primo tempo supplementare. Il Milan ai quarti non avrà invece Donnarumma, espulso per proteste a gara in corso. Di seguito le decisioni del Giudice Sportivo.

Giudice sportivo: gli squalificati dopo gli ottavi di Coppa Italia

Calciatori espulsi

Una giornata a: Donnarumma (Milan), Duricic (Sassuolo)

Allenatori espulsi

Una giornata a: Croce (Torino), membro dello staff di Giampaolo