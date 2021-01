In un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il ct Roberto Mancini ha parlato anche di Andrea Belotti

Spesso ad Andrea Belotti si è rimproverato un eccesso di generosità: il capitano del Torino, ogni volta che gioca, non può certo essere accusato di scarso impegno o di non sudare la maglia. In ogni partita non mancano i suoi ripiegamenti difensivi, i recuperi in fase difensiva o quello scatto in più per aiutare i compagni che lo fanno però arrivare stanco davanti alla porta avversaria. Proprio della generosità del Gallo ne ha parlato anche il ct della nazionale, Roberto Mancini, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Se può essere un problema che Belotti abbia meno occasioni di segnare nel Torino che lotta per la salvezza? No, i gol li fa lo stesso e gioca bene. Però spesso corre troppo per aiutare la squadra o partire dal lontano e perde lucidità davanti alla porta”.