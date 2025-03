Dopo le polemiche degli ultimi giorni riguardanti Maripan, gli avvocati del difensore hanno diramato un comunicato

Dopo le accuse dell’ex fidanzata Carmen Castillo, Guillermo Maripan ha trascorso qualche giorno in silenzio, silenzio finalmente rotto dagli avvocati del giocatore, che con una nota ufficiale hanno rotto il silenzio: “Negli ultimi giorni – così il comunicato – sono circolate, attraverso i social network e i media, voci infondate riferite alla vita personale del nostro cliente Guillermo Maripan. Data la sua totale mancanza di sostentamento ed essendo coerente con la professionalità che lo ha caratterizzato nel corso della sua carriera, sia come nazionale che in vari club, ha preferito concentrarsi sui suoi impegni con la nazionale cilena”.

“Smentiamo le accuse”

Gli avvocati hanno annunciato azioni legali: “Adesso che si è conclusa la sua partecipazione a questa fase eliminatoria, ci ha consegnato tutti i precedenti che smentiscono categoricamente e con forza le false accuse contro di lui. Inoltre, ci ha incaricato di avviare tutte le azioni legali contro coloro che sono responsabili del danno che le è stato causato attaccando e minando il suo prestigio professionale e personale”.