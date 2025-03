Tra i proprietari di club di Serie A, dal 2020 al 2024, Urbano Cairo è tra quelli che hanno versato meno soldi per la propria società

Il Torino di Cairo è finito 15esimo in una speciale classifica: quella stilata da Transfermarkt dei soldi versati dai presidenti nei rispettivi club dal 2020 al 2024. Il Toro come detto si è piazzato 15esimo con Cairo che negli ultimi 4 anni ha versato nella squadra 16.5 milioni di euro. Prima dei granata ci sono non solo grandi squadre ma anche squadre medie e addirittura piccole. Al primo posto, con un grande distacco, in classifica c’è la Roma con 701,7 milioni versati. Segue poi la Juventus con 383,2 milioni. Al terzo posto si trova la prima squadra piccola: il Parma con 299.8 milioni versati dalla società. Al quarto posto si trova poi il Milan che negli ultimi 4 anni ha ricevuto dai proprietari 189,5 milioni di euro.

Dal 5 al 10 posto, tra big e squadre piccole

Al quinto posto in questa speciale classifica si trova il Monza con 188,5 milioni, appena 1 milione versato in meno rispetto alla società del Milan. Al sesto posto c’è il Genoa che ha ricevuto 187,6 milioni di euro. I proprietari dell’Inter invece hanno versato nel loro club 175 milioni di euro. Subito sotto c’è la Fiorentina, i cui proprietari negli ultimi 4 anni hanno versato 114 milioni di euro, portando la squadra a competere per le coppe europee. Al nono posto si trova il Venezia la cui proprietà statunitense ha versato nel club 106.8 milioni di euro. La prima squadra sotto la soglia dei 100 è la Salernitana con 91 milioni versati nel club dalla società.

Dal Como al Toro: dall’11esimo al 15esimo posto

All’11esimo posto si trova una delle squadre protagoniste degli ultimi mercati: il Como. I lombardi hanno ricevuto dalla loro società 84,7 milioni di euro. Appena sotto si trova il Bologna con 82,2 milioni di euro versati dalla società. Al 13esimo posto il Sassuolo che dalla società ha ricevuto 48,9 milioni di euro. Poi c’è il Cagliari fermo a 27.1 milioni di euro. Al quindicesimo posto infine troviamo il Torino di Cairo, che ha ricevuto dal suo presidente appena 16.5 milioni di euro.