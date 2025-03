Dopo settimane di mercato intense i granata si sono assicurati la presenza di Casadei in rosa in favore di una Lazio che forse lo rimpiange

La trattativa per Casadei è stata al centro del mercato invernale e come noto a contendersi le qualità tecniche e fisiche del giocatore ex Chelsea sono state proprio la squadra di Vanoli e la Lazio, che lunedì sarà l’avversaria del Torino allo Stadio Olimpico di Roma. Il Toro ha dimostrato di aver beneficiato molto dall’arrivo del suo nuovo talento e lo stesso giocatore si è più volte espresso sull’ottima condizione che sta vivendo a Torino. Quella contro i biancocelesti sarà certamente la partita del centrocampista (e chissà quale sarà l’accoglienza che gli sarà riservata…).

I trasferimenti in carriera

Dopo essersi reso protagonista nel mondiale Under 20, il gioiellino italiano è approdato in Premier League tra le fila dei “Blues“, tuttavia la forte concorrenza l’ha portato a dover partire per diversi prestiti dimostrando però sempre ottime qualità riuscendo a tornare con le “Foxes” del Leicester City nella massima serie inglese. Tuttavia la voglia di trovare spazio l’ha portato in casa della famiglia granata, dove sta trovando quello che cercava insieme alla responsabilità di gestire il centrocampo del Torino insieme al capitano Ricci. La Lazio ha tentato fino all’ultimo di strapparlo al Toro: rilanci, nuove offerte, con la situazione che è rimasta in bilico fino all’ultimo istante, prima che la spuntasse definitivamente il club granata. La scelta che il calciatore ha fatto, quella per cui ha dichiarato di non aver mai avuto dubbi.

La partita di lunedì

In un periodo di forma dovuto alla ventata di aria fresca che hanno portato i nuovi innesti granata, la squadra di Vanoli lunedì dovrà affrontare una difficile trasferta contro una Lazio che non vince da quasi un mese e che compete per guadagnarsi un posto nella prossima edizione della Champions League. Oltre ai motivi in ottica campionato la squadra di Baroni e soprattutto i suoi tifosi, proveranno a far rimpiangere al giovane italiano la scelta che ha compiuto a gennaio, cercando di imporsi sui giocatori granata. Casadei sarà quindi chiamato a sostenere una grande prestazione dimostrando di stare e fare bene al Torino che potrà contare sul sostegno dei suoi tifosi in questa trasferta difficile.