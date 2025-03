Il calciatore croato sta riscontrando difficoltà a trovare il campo sia in granata sia in nazionale

A inizio stagione dopo l’arrivo dall’Ajax, Borna Sosa veniva considerato come uno dei possibili interpreti nel ruolo di esterno di difesa, tuttavia nonostante le diverse possibilità concesse da Vanoli il croato non ha convinto e dopo l’arrivo di Biraghi, a gennaio, è sceso nelle gerarchie dell’allenatore. Dopo aver collezionato 14 partite da titolare per la squadra di Vanoli, nell’ultimo periodo Borna Sosa sta avendo difficoltà a imporsi sul campo. Il giocatore croato è candidato a partire dalla panchina anche nella partita di lunedì contro la Lazio che lo porterebbe a raggiungere la quinta esclusione consecutiva dalla formazione titolare.

Il passaggio dal 3-5-2 al 4-2-3-1

Aveva iniziato il campionato da esterno a tutta fascia nel 3-5-2, da quando Vanoli è passato al 4-2-3-1 è tornato ad abbassare il suo raggio d’azione arrestando anche la propria posizione in campo ma le sue prestazioni hanno continuato a essere poco convincenti, tanto da essere sceso nelle gerarchie dell’allenatore granata.

Un discorso analogo vale anche per la nazionale: dopo essere stato convocato dal ct Dalic, il giocatore granata è rientrato a Torino senza aver collezionato neanche un minuto nel doppio confronto con la Francia. Oltre all’ultimo periodo di forma, le caratteristiche del giocatore non sarebbero state comunque ideali contro questo tipo di avversario.

Calciomercato Torino: il riscatto di Sosa è difficile

In questo finale di stagione Sosa dovrà riuscire a invertire la sua tendenza di pochi minuti giocati e mostrare al mister che merita il posto in squadra per la prossima stagione. Al momento non è sicura la sua permanenza in granata essendo in prestito dall’Ajax e nonostante il Torino abbiamo un’opzione per il riscatto riscatto del cartellino del terzino fissato a 7 milioni, la dirigenza granata valuterà cosa fare con il giocatore.