A pochi giorni dalla trasferta di Roma il tecnico Vanoli deve valutare la condizione di Lazaro e Walukiewicz

La sosta nazionali sta volgendo al termine e l’ex tecnico del Venezia spera di riuscire a recuperare tutti i suoi calciatori per il finale di stagione che inizierà lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma. Tra i diversi dubbi legati alla condizione fisica di tutti i calciatori rientrati dalle nazionali, Vanoli si trova in una situazione di difficoltà dal momento che sia Lazaro che Walukiewicz non sono nella loro condizione migliore dopo i recenti infortuni collezionati nell’ultimo periodo di campionato. La fascia destra del Toro è in effetti privata dei suoi giocatori titolari che in un periodo di generale forma della squadra sono riusciti a diventare delle garanzie per il tecnico granata.

La settimana di recupero

Oggi al Filadelfia riprendono gli allenamenti con una doppia sessione di allenamento programmata da Vanoli che spera di ritrovare un gruppo numeroso per iniziare a lavorare subito con il giusto approccio al campionato. Dopo la botta ricevuta contro il Parma, Lazaro ha giocato solamente i minuti finali della partita contro l’Empoli ma la scorsa settimana ha svolto un lavoro differenziato volto al suo completo recupero e, inoltre, non ha partecipato all’amichevole a porte aperte contro l’Asti per non rischiare di subire ricadute e per presentarsi pronto alla sessione di domani.

Incertezza su Walukiewicz

Dopo l’infortunio subito nell’ultima di campionato contro l’Empoli, Walukiewicz non ha potuto rispondere presente alla convocazione del suo Ct che sperava di averlo a disposizione contro la Lituania e Malta. Come Lazaro ha proseguito il piano di un allenamento differenziato per poter essere sicuro di tornare in forma entro lunedì per la partita contro la Lazio, Vanoli avrà bisogno del suo esterno di difesa dal momento che la Lazio potrebbe avvalersi del contributo di uno straripante Nuno Tavares, anche lui in recupero da un infortunio.