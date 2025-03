Gli ultimi granata in Nazionale hanno giocato le le loro ultime partite prima di tornare a disposizione di Paolo Vanoli

La pausa nazionali è ormai agli sgoccioli e a brave riprenderà il campionato. Nella giornata e nella notte di ieri gli ultimi granata convocati in Nazionale hanno disputato le ultime partite. In Europa sono stati due i granata impegnati: Elmas e Pedersen. Il macedone ha affrontato il Galles nelle qualificazioni per i prossimi mondiali ottenendo un pareggio per 1-1. Il numero 11 del Toro è partito da titolare ed ha giocato tutti i 90 minuti della sfida. Il norvegese invece ha affrontato Israele nella vittoria per 2-4 della sua nazionale. Il terzino non è partito da titolare, è infatti subentrato al 91esimo, a partita già quasi finita.

Sanabria subentra, Maripan titolare

In Sudamerica invece hanno partecipato alle sfide affrontate dalla loro nazionale Maripan e Sanabria. Il primo ha aiutato il suo Cile a mantenere la porta inviolata contro l’Ecuador. La partita è terminata 0-0 con il difensore granata che ha giocato tutti i 90 minuti ed è sembrato non risentire affatto di tutte le polemiche che negli scorsi giorni si sono abbattute sul numero 13 del Torino. Sanabria invece è subentrato al 62esimo nella sfida tra il suo Paraguay e la Colombia, terminata per 2-2. La nazionale del numero 9 del Toro sta stupendo in Sudamerica, continuando a conquistare punti importanti per la corsa alla qualificazione al Mondiale del 2026 e il centravanti granata è al centro di questa squadra.