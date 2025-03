Il difensore è finito al centro di un vero e proprio caso dopo le gravi accuse rivolte dall’ex fidanzata nei suoi confronti

Durante la pausa nazionali il perno difensivo Guillermo Maripan si è trovato a ricevere pesanti accuse dalla sua ex fidanzata, l’influencer Carmen Castillo, secondo cui il difensore del Torino avrebbe condiviso, senza il suo consenso, dei video girati nell’intimità. Accuse che se si dovessero avere un seguito porterebbero il difensore a difendersi non solo più sul terreno di gioco ma anche da possibili conseguenze penali. Tuttavia a seguito della notizia esplosa in Cile l’entourage del giocatore come riportato da La Stampa fa sapere che: “Non c’è nessuna denuncia e Guillermo è sereno.”

Maripan è ora in Cile con la sua Nazionale

Le parole dell’entourage del calciatore sono arrivate quando il giocatore è tornato in patria, a cavallo tra la partita contro il Paraguay di Sanabria e l’incontro di oggi. Dopo la sconfitta di venerdì Maripan, nonostante i piccoli problemi fisici che gli hanno impedito di allenarsi al meglio negli ultimi giorni, è ora concentrato per affrontare la prossima sfida con la sua nazionale contro l’Equador per poi terminare la sosta e rientrare a Torino raggiungendo i compagni in preparazione alla sfida di lunedì.