Al Filadelfia in programma una doppia seduta: mancheranno all’appello Elmas, Pedersen, Maripan e Sanabria

Dopo numerosi incontri giocati nel panorama internazionale, la sosta di marzo sta volgendo al termine. Alla vigilia della ripresa degli allenamenti la squadra granata è pronta per la doppia sessione di allenamento di domani. in vista della partita di lunedì contro la Lazio. Vanoli domani ritroverà alcuni tra i suoi giocatori partiti che sono scesi in campo fino a ieri e aspetterà gli ultimi che raggiungeranno il centro granata entro la fine della settimana.

I giocatori già a disposizione

Con i granata tornati in città Vanoli domani potrà riprendere le sedute di allenamento e oltre ai calciatori rimasti fermi durante la pausa potrà contare sul rientro dei leader di centrocampo Ricci e Casadei che dopo la disfatta contro la Germania saranno motivati a dare il massimo nella sfida di lunedì. Un discorso analogo vale per i croati Sosa e Vlasic, eliminati dalle fasi finali della Nations League dopo il doppio confronto con la Francia, e per lo scozzese Ché Adams che con la sua nazionale ha ottenuto un epilogo negativo contro la Grecia. Tuttavia sono di ritorno anche giocatori come Coco e Gineitis che hanno trovato la rete nella giornata di ieri mostrando di essere in ottima condizione per la ripresa, i giocatori vorranno mettercela tutta cercando il riscatto e la voglia di confermarsi in campionato andando a caccia del 5 risultato utile consecutivo nella trasferta contro la Lazio.

I prossimi rientri

Tra i giocatori che invece devono ancora fare ritorno troviamo Pedersen e Elmas che oggi scenderanno in campo con le loro nazionali e saranno di ritorno giovedì, mentre gli ultimi a rientrare saranno i sud americani Sanabria e Maripan che giocheranno tra la notte di oggi e la mattina di domani e verosimilmente non torneranno in Italia prima di venerdi per riprendere gli allenamenti.