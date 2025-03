E’ l’ultima giornata per i granata in trasferta con i propri Paesi: a Elmas e Pedersen seguiranno Maripan e Sanabria

Ad aprire l’ultima sessione di partite della pausa nazionali sarà lo scontro tra le due capoliste del gruppo J: la Macedonia del Nord di Elmas che affronterà il Galles alle 20:45. Allo stesso orario la Norvegia di Pedersen scenderà in campo contro l’Israele per giocarsi la possibilità di qualificarsi ai mondiali. Successivamente in Sud America il Cile di Maripan sfiderà alle 21:00 italiane l’Ecuador, Mentre il Paraguay di Sanabria si scontrerà contro la Colombia all’1:00 tra la notte del 25 e la mattina del 26 marzo.