Glik: "L'impossibile non esiste. Col Toro siamo andati dalla B all'Europa"

L’ex granata Kamil Glik ha parlato del suo arrivo al Benevento: “Per il presidente Vigorito il calcio è una questione di cuore: per questo ho detto sì”

L’ex difensore del Torino Kamil Glik ha parlato del suo ritorno in Italia e dell’approdo al Benevento durante una lunga intervista pubblicata sulle colonne de Il Mattino. “Quello italiano è un campionato in cui i difensori fanno la differenza – ha raccontato il polacco – e io sono qui perché ho parlato con il presidente Vigorito e sono stato travolto dalla sua passionalità. Io ho avuto l’impressione nei pochissimi incontri che ho avuto che davvero il calcio per lui sia una questione di cuore e non di business e questo aspetto mi ha fatto dire di sì senza esitazione“.

Il difensore polacco: “Non vogliamo solo salvarci”

Glik ha poi continuato parlando dell’obiettivo stagionale del Benevento, convinto che “l’impossibile non esiste quindi dire solo vogliamo salvarci non sarebbe vero. Col Torino siamo partiti dalla B e siamo arrivati in Europa League: questo gruppo ha stravinto l’ultimo campionato con il record di punti e, se non sei forte davvero, certe cose non riesci a farle. Ha un progetto di crescita importante e ha un tecnico come Inzaghi che si capisce subito che ha delle idee molto chiare, è determinato, ha competenza. E ha la personalità per farsi ascoltare”.