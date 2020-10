Gojak: "Mi volevano anche altre squadre, ho scelto il Toro per Giampaolo e Vagnati" - Toro.it

A Tuttosport, Amer Gojak ha raccontato le ultime ore della sessione estiva di calciomercato, quelle che lo hanno portato a scegliere il Torino

Amer Gojak è stato l’ultimo acquisto del Torino nella sessione di mercato appena conclusa, il suo contratto è stato depositato in Lega pochi minuti prima del gong delle 20, ma stavolta senza che tutto venisse fatto di corsa, come avvenuto un anno prima con quello di Simone Verdi. Gojak non ha però ancora avuto modo di vivere da vicino il Toro e Torino, perché immediatamente impegnato con la propria nazionale (la Bosnia). A Tuttosport ha però raccontato come avvenuto il suo trasferimento dalla Dinamo Zagabria alla società granata e cosa l’ha spinto ad accettare la proposta ricevuta.

Gojak: “Sono uno che dà sempre il massimo”

“Mi avevano cercato anche tante altre squadre, ma io ho scelto il Torino per l’allenatore e per il direttore sportivo” ha spiegato Gojak. Marco Giampaolo e Davide Vagnati non sono però stati gli unici ad avere un ruolo decisivo nel passaggio del trequartista alla società granata: “Il trasferimento è anche frutto del lavoro mio padre e del mio agente, che hanno fatto un ottimo lavoro”. Tornando a parlare del Torino, Gojak ha aggiunto: “E’ stato il club più concreto e anche quello più corretto nei miei confronti. Io ho indossato la maglia della Dinamo Zagabria per sei anni con orgoglio e onore, ma per me è stata una grande gioia accettare la proposta del Torino. Che giocatore sono? Sono uno che dà il massimo sempre, anche giocando senza pubblico”.