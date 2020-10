Ferigra, buona la prima: ecordio da titolare con l’Ecuador

Esordio da titolare in Argentina-Ecuador per Erik Ferigra: la prossima occasione con la Nazionale sarà la sfida contro l’Uruguay

Se un esordio in Nazionale è già di per sé un traguardo importante per un giocatore, farlo da titolare e contro una squadra come l’Argentina di Leo Messi è certamente qualcosa che difficilmente Erik Ferigra scorderà. La scorsa notte, infatti, il granata ha vestito per la prima volta in carriera la maglia dell’Ecuador e lo ha fatto partendo dal primo minuto in una sfida non certo di poco conto: in ballo c’è la qualificazione al Mondiale del 2022. Schierato come terzino destro, Ferigra ha saputo ben destreggiarsi senza troppo timore reverenziale nonostante di fronte, come detto, ci fosse la Pulce. E complice una partita non certo esaltante, nonostante la vittoria finale (1-0 su rigore di Messi), della stessa Argentina ha saputo emergere a dovere. Sostituito poi al termine della prima frazione di gioco, Ferigra può dirsi più che soddisfatto del suo esordio Nazionale. La prossima occasione? La sfida casalinga contro l’Uruguay, anch’essa valida per le qualificazioni mondiali.

La permanenza al Toro: difficile trovare spazio

Poi, ci sarà il ritorno a Torino, alla corte di Giampaolo dove nonostante i tentativi di trovargli una sistemazione nel mercato appena chiuso, il Toro non è riuscito a raggiungere l’obiettivo. Puntando, adesso, al mercato estero. Ma se lo spazio che il classe ’99 potrà trovare con Giampaolo è decisamente risicato per non dire quasi inesistente, il suo passato granata racconta una storia decisamente diversa.

Prelevato nel 2017 dalla Fiorentina grazie al lavoro di Bava, è diventato uno dei perni della Primavera granata con cui vincerà la Coppa Italia. Insieme a Buongiorno forma una coppia imprescindibile, tanto che non ottiene solo la possibilità di allenarsi con la prima squadra ma anche e soprattutto la convocazione di Walter Mazzarri e l’esordio in Coppa Italia contro il Cosenza.