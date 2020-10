Vojvoda, Ujkani e Gojak: delusioni europee. Kosovo e Bosnia eliminate ai playoff - Toro.it

Il sogno di Mergim Vojvoda, Samir Ujkani e Amer Gojak di essere tra i protagonisti di Euro 2021 si è infranto ieri sera, nelle semifinali playoff. Il Kosovo è stato sconfitto per 2-1 dalla Macedonia del Nord: un autogol di Kololli aveva portato in vantaggio i macedoni, poi il pareggio di Hadergjonaj, infine la rete di Velkovski. In campo per 64 minuti anche Vojvoda, autore di una prestazione positiva, ha lasciato il campo solamente quando il ct ha deciso di alzare il baricentro della squadra alla ricerca del 2-2 e ha inserito al suo posto Zhergova, attaccante esterno di proprietà del Basilea. Ujkani, reduce da un affaticamento muscolare, non ha preso parte alla gara.

La Bosnia di Gojak eliminata ai rigori

Gojak e i suoi compagni si sono invece dovuti arrendere ai calci di rigore, dove sono stati battuti dall’Irlanda del Nord. Dopo essere partito dalla panchina, il neo trequartista del Torino è entrato in campo all’83’ ed è stato protagonista per tutti i tempi supplementari, dove si è contraddistinto per alcune buone giocate, che non sono però bastate per smuovere il risultato dall’1-1.