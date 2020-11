I granata in Nazionale: Linetty e Gojak contro l’Italia di Sirigu e Belotti

Il programma dei granata in Nazionale / Tutti gli impegni dei 12 granata convocati dalle rispettive Nazionali

Sono ben 12 i giocatori del Torino convocati dalle rispettive Nazionali per l’ultimo impegno dell’anno: da Sirigu e Belotti a Rodriguez, passando per Buongiorno, Lukic, Ferigra e tanti altri. C’è chi sarà impegnato con la Nations League, chi invece in alcune amichevoli e chi dovrà scendere in campo per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i primi a scenderein campo ci sono gli Azzurri di Mancini, che giocheranno l’11 novembre contro l’Estonia, per poi replicare il 15 contro la Polonia di Linetty e il 18 contro la Bosnia di Gojak. Anche ilpolacco comincia l’11 novembre, ma con l’Ucraina, per chiudere il 18 con l’Olanda. Quest’ultima verra affrontata anche da Gojak il 15, dopol’amichevole contro l’Iran in programma per il 12 novembre.

Gli impegni dei granata con le rispettive Nazionali

C’è poi Buongiorno, convocato in Under 21 per le qualificazioni all’Europeo 2021. Partirà con l’Islanda il 12 novembre, per chiudere con la Svezia il 18, passando per il match contro il Lussemburgo il 18 novembre. L’Ecuador di Ferigra sarà invece impegnato nei match in ottica Mondiale: nel mirino ci sono la Bolivia (il 12 novembre) e la Colombia (17 novembre). Come lui, anche Rincon con il suo Venezuela si occuperà delle qualificazioni: il primo match, che si giocherà il 14, sarà contro il Brasile, mentre il secondo contro il Cile il 17 novembre. Il turno di Ujkani e Vojvoda arriverà l’11, il 15 ed il 18 novembre, rispettivamente contro Albania, Slovenia e Molvoda. La Serbia di Lukic, pronta per la Nations League, sarà invece impegnata contro la Scozia il 12, l’Ungheria il 15 e la Russia il 18. Ultimo ma non meno importante Rodriguez. Con la Svizzera ha nel mirino il Belgio (11 novembre), la Spagna (14 novembre) e l’Ucraina (17 novembre).

Di seguito, il calendario con gli impegni completi.

Mercoledì 11 novembre

Albania-Kosovo ore 16.00 (Ujkani-Vojvoda)

Italia-Estonia ore 20.45 (Belotti-Sirigu)

Polonia-Ucraina ore 20.45 (Linetty)

Belgio-Svizzera ore 20.45 (Rodriguez)

Giovedì 12 novembre

Islanda U-21-Italia U-21 ore 14.15 (Buongiorno)

Bosnia Erzegovina-Iran ore 18.00 (Gojak)

Serbia-Scozia ore 20.45 (Lukic)

Boliva-Ecuador ore 21.00 (Ferigra)

Sabato 14 novembre

Brasile-Venezuela ore 1.30 (Rincon)

Svizzera-Spagna ore 20.45 (Rodriguez)

Brasile U-23-Corea del Sud U-23 (Lyanco)

Domenica 15 novembre

Lussemburgo U-21-Italia U-21 ore 17.30 (Buongiorno)

Olanda-Bosnia Erzegovina ore 18.00 (Gojak)

Italia-Polonia ore 20.45 (Belotti-Sirigu; Linetty)

Ungheria-Serbia ore 20.45 (Lukic)

Slovenia-Kosovo ore 20.45 (Ujkani-Vojvoda)

Martedì 17 novembre

Brasile U-23-Egitto (Lyanco)

Svizzera-Ucraina ore 20.45 (Rodriguez

Ecuador-Colombia ore 22.00 (Ferigra)

Venezuela-Cile ore 22.00 (Rincon)

Mercoledì 18 novembre

Italia U-21-Svezia U-21 ore 17.30 (Buongiorno)

Bosnia Erzegovina-Italia ore 20.45 (Gojak; Belotti-Sirigu)

Polonia-Olanda ore 20.45 (Linetty)

Serbia-Russia ore 20.45 (Lukic)

Kosovo-Moldova ore 20.45 (Ujkani-Vojvoda)