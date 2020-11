Toro, con Giampaolo è tutto un altro Lyanco

Dal dubbio sulla permanenza in estate alla rinascita con il nuovo tecnico granata: Lyanco è una delle note più liete di questo inizio

Un solo punto con l’ultima in classifica: Giampaolo ha tanti problemi ancora da risolvere ma anche da questo periodo negativo può trarre qualche nota positiva. Si tratta di Lyanco, difensore classe ’97 che ha spiccato per l’attenzione difensiva impiegata contro i rossoblù. Non è la prima volta che accade: il brasiliano sembrerebbe infatti aver raggiunto un equilibrio personale con Giampaolo, migliorando esponenzialmente le proprie prestazioni. La difesa a 4 potrebbe perciò favorire il suo modus operandi.

Continuano i miglioramenti del brasiliano, che ha scalzato Nkoulou

Da qualche tempo ormai, il difensore classe ’97 riesce a gestire bene la fase difensiva, facendo da muro agli avversari. Già contro il Genoa si erano visti passi in avanti: è infatti riuscito in più occasioni ad intervenire di testa allontanando la sfera, spiccando poi per il numero di recuperi effettuati, cosa che si è ripetuta anche contro il Crotone. I margini di crescita sono ampi e giocando con continuità, i miglioramenti arriveranno. Giampaolo infatti gli sta dando piena fiducia, preferendolo a Nkoulou, che è stato ormai scalzato anche da Bremer.

Lyanco, con Longo non è bastata la fiducia

I dubbi nati dopo il finale di stagione scorso con Longo, dove Lyanco faticava a dare un contributo concreto ai compagni, si sono ormai dissolti. Con l’ex tecnico granata, l’ingenuità e l’imprudenza, regnavano sovrane. Tanta l’irruenza messa in campo dal giocatore, che è spesso incorso in sanzioni causate dal conseguente nervosismo.

Durante la sessione di emrcato estiva ha rischiato di dover lasciare Torino per approdare a Lisbona, ma alla fine la sua permanenza si è rivelata la scelta più giusta per tutte le parti itrate in causa. La strada resta quella gusta.