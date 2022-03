Granata in Nazionale / Il programma di oggi: in campo questa sera Rodriguez con la Svizzera e Berisha con l’Albania

È di nuovo tempo di calcio per alcuni dei granata impegnati con le rispettive Nazionali. Nella giornata di oggi saranno infatti due i giocatori del Toro chiamati in causa e pronti a dare il massimo in rappresentanza del proprio Paese. Avrebbe dovuto aprire le danze Josip Brekalo alle ore 15.00 in Croazia-Slovenia, ma non presenzierà a causa della positività al Covid riscontrata negli scorsi giorni (che mette oltretutto a rischio la sua presenza nella sfida del prossimo turno, contro la Salernitana).

Nazionale, apre le danze Rodriguez, poi spazio a Berisha

Sarà quindi il turno di Rodriguez, impegnato con la sua Svizzera contro l’Inghilterra alle 18.30 in un’amichevole che costituisce l’esordio per lui in questa pausa Nazionali. Il suo prossimo impegno è infatti previsto poi per il 29 marzo contoro il compagno Vojvoda e il suo Kosovo. Domani sera è invece il turno di Berisha con Spagna-Albania alle 19.45, che giocherà nuovamente martedì affrontando la Georgia.