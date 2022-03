Pari perfetto tra sconfitte e vittorie per il Toro nella prima sfida dopo ogni pausa Nazionali: due vittorie e due sconfitte totali

Campionato fermo per gli impegni delle Nazionali: il Toro di Juric si prepara al rientro in campo che lo vedrà protagonista contro la Salernitana. Posizioni in classifica e obiettivi differenti per i due club: Belotti e compagni sono tra le squadre ferme nel limbo; gli uomini di Nicola invece sono a caccia della salvezza. Dando uno sguardo al bilancio delle sfide dopo le soste, resta vivo qualche dubbio sul fronte risultati.

Toro, su quattro incontri due vittorie

Sono in totale già quattro le volte in cui il campionato si è fermato per lasciare spazio alla Nazionale. Il Toro non le ha sempre sapute sfruttare al meglio, e i risultati lo dimostrano. La prima del 5 settembre, lo ha visto affrontare proprio la Salernitana, battuta 4-0 da Juric e i suoi grazie alle reti di Sanabria, Bremer, Pobega e Lukic. Meno fortunosa invece quella di ottobre: il Toro si è infatti fermato contro il Napoli, perdendo per 1-0 al Diego Armando Maradona.

Toro, l’ultima volta dopo la pausa ha vinto l’Udinese

Entrambe le ultime due sfide hanno visto i granata scontrarsi con l’Udinese e i risultati raccolti sono agli antipodi: un 2-1 all’andata contornato dai tre punti, è stato completamente annullato al ritorno, perso per 2-0. Il bilacnio è quindi in euilibrio perfetto per ora. Sarà la sfida che attende il Toro il 2 aprile alle 20.45 a spostare quindi l’ago della bilancia in modo definitivo.