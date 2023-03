Gravillon ha giocato per la prima volta da titolare contro il Lecce e la sua prestazione è stata molto convincente

La vittoria del Torino sul Lecce ha messo in evidenza anche le ottime qualità di Gravillon. Il difensore francese ha infatti per la prima volta giocato con il Torino da titolare e in particolare nel secondo tempo ha avuto tanto lavoro da fare perché i giocatori del Lecce hanno continuato a spingere fino alla fine. Il numero 5 non si è fatto prendere alla sprovvista ed è stato in grado di bloccare tutti gli assalti della squadra pugliese. Mantenendo sempre alta la concentrazione è riuscito in numerose occasioni ad anticipare o fermare gli avversari consentendo anche alla squadra di ripartire. Inoltre ha anche dimostrato buone doti di inserimento: a volte si è anche buttato nello spazio per attaccare. Il francese è poi uscito verso la fine della partita per fare spazio anche a Djidji.

Prova importante di Gravillon che potrebbe avere più spazio

Juric non potrà che essere contento del giocatore che è arrivato a gennaio e che nella partita di oggi si è messo incredibilmente in mostra. Questa dimostrazione di abilità difensiva sicuramente lo porterà ad avere più minuti anche se deve fare molta attenzione alla concorrenza, infatti per giocare dovrà convincere il tecnico di Spalato a tenere in panchina uno dei difensori titolari. Servirà concedere spazio al francese anche per capire se riscattarlo o meno a fine anno. Infatti il giocatore è in granata in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni.