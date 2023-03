Record personale battuto per il paraguaiano, che con il gol contro il Lecce si porta a quota 7 totali in stagione

Tonny Sanabria, l’uomo del momento per il Torino, si è fatto attendere e non poco, ma ne sta valendo la pena. È bastato aggiustare qualche dettaglio per vederlo finalmente fare ciò che dovrebbe riuscrgli meglio: segnare. Con la rete contro il Lecce, ha superato il suo record personale di 6 gol a stagione in Serie A e avvicinandosi di un altro step a quello in Liga. Sono infatti 11 le reti segnate in campionato in una singola stagione per lui, che attualmente è a quota 7 per quella in corso.

Toro, nel 2023 il paraguaiano è il terzo miglior marcatore

Bilancio più che positivo per il paraguaiano, che spicca anche per quanto fatto nell’anno solare. Le cinque reti nel 2023 valgono il terzo gradino del podio marcatori, alle spalle di Osimhen, a quota 10, e Lautaro Martinez, a quota 7. Il tempo per migliorarsi c’è e a giovarne non è solo il suo palmarés. Anche il club granata, che ha sofferto in diverse occasioni la poca efficacia del fronte offensivo.

Sanabria, la fiducia di Juric non manca

Lo sa bene Juric che non ci ha pensato due volte a sottolineare il lavoro fatto: “Spero che continui così, abbiamo un po’ modificato il suo modo di giocare dentro l’area di rigore e questo ci sta dando dei benefici. Abbiamo modificato il suo attacco alla porta ed è sicuramente scattato qualcosa in positivo in lui, trovando questo miglioramento. Ma è un ragazzo che ci sta dando tanto”. Lo stesso ha fatto l’attaccante, che ha dichiarato di voler alzare l’asticella: “Sento la fiducia del mister, dei miei compagni, della società sono molto contento di essere nel posto dove voglio essere. Quando arrivo a quota 10? Spero il prima possibile“.