Il Torino ha comunicato sul suo sito ufficiale che i tagliandi del Settore Ospiti per assistere alla gara tra Genoa e Torino in programma per sabato 7 dicembre 2024 alle ore 15. Il biglietto intero costerà 25 euro mentre l’Under 16 costerà 15 euro. Tutti i biglietti sono acquistabili sul sito Vivaticket e la vendita terminerà venerdì 6 dicembre alle ore 19.00.