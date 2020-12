Giampaolo, derby a metà: imbattibile a Genova, sconfitto a Milano

Da allenatore della Sampdoria, Giampaolo non ha mai perso una stracittadina, col Milan invece è stato sconfitto

Sabato, oltre alle emozioni che comporta un derby, per Marco Giampaolo ci sarà la consapevolezza che sarà una partita determinante per il suo futuro in granata. Una sconfitta potrebbe costare ben caro, dato il pessimo rendimento del Toro con quel 18 posto in classifica a soli 6 punti. Per lui sarà il primo derby della Mole sulla panchina granata come per Pirlo sarà il primo sulla panchina bianconera, dopo aver vissuto il derby di Torino in campo. A differenza del collega però il tecnico abruzzese ha già vissuto diversi derby da allenatore, quello di Genova e lo scorso anno il derby di Milano sulla panchina rossonera.

I numeri di Marco Giampaolo nelle stracittadine

Nella sua esperienza come tecnico della Samp, Marco Giampaolo non ha mai perso un derby contro il Genoa. Nelle stracittadine contro il Grifone Giampaolo ha raccolto 4 vittorie e 2 pareggi, con 8 gol segnati e subendone solo 2. Una curiosità: nell’ottobre del 2016, al suo primo derby da allenatore blucerchiato, vinse 2-1 grazie ad un autogol di Armando Izzo, in quella stagione ancora al Genoa.

L’ultimo derby vissuto dal tecnico granata è stato quello di Milano lo scorso anno, quando sedeva sulla panchina del Milan. Quel Milan-Inter finì 0 a 2 in favore dei nerazzurri con goal di Brozovic e Lukaku. Sia Toro che Juve arrivano alla partita di sabato dopo un pareggio e un periodo non dei migliori.