Pirlo cecchino da derby: quante volte ha fatto piangere il Toro

Quel gol al 93′ resta indimenticabile: Pirlo da giocatore bianconero ha battuto la Juve cinque volte perdendo una sola volta, nel 2015

Andrea Pirlo sa perfettamente cosa significa vivere le emozioni e le sensazioni che porta il derby della Mole. Il tecnico della Juventus da giocatore bianconero ha affrontato il Toro ben 6 volte, portando a casa 5 vittorie e 1 sconfitta. Una di queste stracittadine Pirlo la visse tutta dalla panchina, fu quella vinta dalla Juve per 0 a 1 in casa del Toro. Però, in questo primo anno da allenatore della Juventus, l’ex centrocampista sta faticando a far decollare la sua squadra che nell’ultima giornata di campionato ha pareggiato 1 a 1 contro il Benevento, facendosi rimontare. Nel suo primo derby da allenatore Pirlo dovrà far ripartire la Juve cosa che spera di realizzare anche Marco Giampaolo con il Toro.

I numeri di Pirlo nei derby contro il Toro

Per Pirlo il primo derby della Mole contro il Torino fu il 1 dicembre 2012, dove tra l’altro al 42′ sbagliò un rigore. Quella partita poi finì 3-0 per i bianconeri. Ma due derby con Pirlo in campo sono passati nella storia, uno quello vinto al 93′ in casa dei bianconeri proprio con un gol del numero 21 della Juve a beffare i granata. Partita che il Toro non meritava assolutamente di perdere, con un grande gol di Bruno Peres dopo un coast to coast pazzesco che portò sul momentaneo 1-1. Un altro derby che sicuramente i tifosi del Toro non dimenticheranno mai è quello del 26 aprile 2015 quando i granata, dopo 20 anni, tornarono a vincere un derby. Partita che fu proprio Pirlo a sbloccare su punizione. Adesso arriva la prima da allenatore.