Secondo giorno di impegni per i giocatori del Torino con le rispettive nazionali: sono quattro quelli scesi in campo oggi

Il Torino continua a monitorare con attenzione i propri giocatori impegnati con le nazionali, in una seconda giornata di qualificazioni ai Mondiali che ha visto protagonisti ben quattro granata. Tutti sono scesi in campo alle 18:00, vivendo esperienze e destini differenti.

Gineitis, l’autore del gol del pareggio

La copertina spetta senza dubbio a Gvidas Gineitis, che ha regalato un pareggio insperato alla sua Lituania contro il Malta. Il centrocampista granata, titolare dal primo minuto, ha confermato la fiducia del ct con una prova di carattere e determinazione, coronata dal rigore trasformato al 96’ che ha fissato il punteggio sull’1-1. Un gol pesantissimo, non solo per la classifica, ma anche per il morale del giovane, che si riscatta così da un inizio di stagione con il Toro fatto di alti e bassi.

Dal giallo di Coco alle panchine di Pedersen e Asllani

Diverso il discorso per Saul Coco, pilastro della Guinea Equatoriale, che ha guidato la difesa nella vittoria contro Sao Tome e Principe. Prestazione solida la sua, macchiata però da un cartellino giallo rimediato nel secondo tempo. In Norvegia, Marcus Pedersen è rimasto in panchina nel test amichevole contro la Finlandia: non una gara ufficiale, ma comunque un’occasione utile per mettere minuti nelle gambe e consolidare la sua presenza nel gruppo scandinavo. Stessa situazione per Kristjan Asllani, che ha osservato il successo dell’Albania contro Gibilterra, senza riuscire a trovare spazio in campo. Per i granata, dunque, una serata a tinte alterne ma con un protagonista chiaro: Gineitis, eroe allo scadere.